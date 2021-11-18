عودة شبكة الإنترنت «تدريجيا» في السودان بعد قطعها لأسابيع

تظاهرة تندد بإجراءات 25 أكتوبر، في الخرطوم، الأربعاء 17 نوفمبر 2021. (الإنترنت)

أعادت السلطة العسكرية الجديدة في السودان، اليوم الخميس، خدمة الإنترنت، المقطوعة منذ القرارات التي اتخذها القائد العام للجيش، الفريق عبدالفتاح البرهان، يوم 25 أكتوبر الماضي، في عملية ستكون «تدريجية»، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

وأكدت منظمة «نتبلوكس» غير الحكومية من جهتها عودة «جزئية» للشبكة في السودان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وعلى الفور دعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي السودانيين إلى بث مقاطع الفيديو والمعلومات المتوافرة لديهم حول تظاهرات الأربعاء الذي كان اليوم الأكثر دموية منذ 25 أكتوبر مع مقتل 15 شخصًا برصاص قوات الأمن، وفق لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للحكم المدني.