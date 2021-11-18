السودان: قنابل مسيلة للدموع بعد سقوط أكبر عدد من القتلى منذ «الانقلاب»

شباب سودانيون يواجهون القوى الأمنية وسط غاز مسيل للدموع في الخرطوم، 27 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الخميس، قنابل غاز مسيلة للدموع على عشرات المحتجين الرافضين للحكم العسكري، غداة يوم دامٍ من التظاهرات المطالبة بتسلم المدنيين السلطة في البلاد قُتل خلاله 15 شخصًا، وهو أكبر عدد قتلى يسجل في احتجاجات منذ سيطرة العسكر على الحكم في 25 أكتوبر.

وعادت الاتصالات الهاتفية صباح الخميس بعد انقطاع خلال عملية قمع التظاهرات، حسب وكالة «فرانس برس». وحاولت القوات الأمنية مرة أخرى تفريق عشرات المتظاهرين الذين كانوا لا يزالون متجمعين قرب الحواجز والمتاريس التي أقاموها لقطع الطرق، في ضاحية بحري شمال شرق العاصمة التي باتت حصن المتظاهرين وبؤرة الاحتجاجات الأساسية.

تبادل عنف بين الشرطة والمتظاهرين

وفي حين تفرّق المتظاهرون في معظم مناطق الخرطوم وفي مدن سودانية أخرى قبل منتصف الليل، استمر متظاهرو خرطوم بحري في الدفاع عن متاريسهم، بينما أطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع في اتجاههم ولكنهم ردوا برشقها بالحجارة.

وقُتل 11 شخصًا على الأقل الخميس، بينهم امرأة في تلك الضاحية على أيدي قوات الأمن، جميعهم برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن، وفق لجنة الأطباء المركزية المؤيدة للاحتجاجات.

عشرات القتلى في السودان منذ «الانقلاب»

وفي المجموع، قُتل منذ الانقلاب 39 شخصًا بينهم ثلاثة مراهقين وجُرح مئات، غالبًا خلال عمليات تفريق المحتجين. ونزل عشرات آلاف السودانيين إلى الشوارع في 30 أكتوبر وفي 13 نوفمبر احتجاجًا على الانقلاب.

وانتشرت قوات الأمن مجددًا الخميس في الشوارع وحاولت إزالة العوائق التي وضعها المتظاهرون في شمال الخرطوم، بحسب شاهد.

وندّدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في، اليوم، بـ«العنف ضد متظاهرين سلميين»، فيما دعا مقرّر الأمم المتحدة لشؤون حرية التجمع كليمان فول «المجتمع الدولي الى الضغط على السودان من أجل الوقف الفوري للقمع».