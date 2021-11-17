«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 نوفمبر 2021, 08:59 مساء
رجل يحمل علم السودان عند حاجز أُضرمت فيه النار بشرق الخرطوم وسط احتجاجات ضد الانقلاب العسكري. (أ ف ب)

شهد السودان، الأربعاء، أكثر أيامه دموية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع مقتل عشرة متظاهرين معارضين للحكم العسكري، فيما عزل السودانيون عن العالم بقطع خدمات الهواتف والإنترنت بالكامل.

وقالت لجنة الأطباء المركزية، وهي نقابة مؤيدة للحكم المدني إن «خمسة متظاهرين آخرين قُتلوا» ثلاثة منهم في منطقة بحري (شمال شرق) واثنان في قلب الخرطوم وقد قتلوا «جميعهم برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن» ليرتفع عدد «الشهداء إلى عشرة» الأربعاء، بحسب «فرانس برس».

 وكانت اللجنة أعلنت، على صفحتها على «فيسبوك» في وقت سابق مقتل خمسة متظاهرين كذلك بـ«رصاص حي» أطلقته قوات الأمن في الخرطوم أثناء احتجاجات شارك فيها الآلاف للمطالبة بإنهاء «حكم العسكر».

ارتفاع حصيلة القتلي
وترتفع بذلك حصيلة الضحايا الذين سقطوا نتيجة قمع قوات الأمن للمتظاهرين، منذ قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابًا على شركائه المدنيين في الحكم في 25 أكتوبر، إلى 34 قتيلًا.

وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع مرتين في 30 أكتوبر وفي 13 نوفمبر احتجاجًا على الانقلاب. وأشارت لجنة الأطباء المركزية إلى أن ثمة «عشرات الإصابات متفاوتة الخطورة تجري معالجتها وحصرها».

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ومساء الاربعاء، قال تجمع المهنيين السودانيين، وهو تكتل نقابي قام بدور محوري في إطلاق «الثورة» التي أسقطت عمر البشير بعد خمسة أشهر في الاحتجاجات في أبريل 2019، إن «ما يجري اليوم في شوارع ومدن السودان هو جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة» مع «تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى».

قنابل الغاز المسيل للدموع 
وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت كذلك قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري، شمال شرق العاصمة التي قُطعت عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية كما قطع عنها الإنترنت منذ 24 ساعة.

واعتاد السودانيون منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر على أن يتبادلوا المعلومات والدعوات إلى التظاهر عبر الرسائل النصية القصيرة بدلًا عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انقطاع خدمة الإنترنت لفترات طويلة ولكن منذ بعد ظهر الأربعاء لم يعد بوسعهم حتى الوصول إلى أي شبكة من شبكات الهواتف.

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