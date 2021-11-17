«أطباء السودان»: مقتل متظاهرين في الخرطوم «برصاص» قوات الأمن

قوات الأمن السودانية تفرق متظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم. (الإنترنت)

قُتل متظاهران معارضان لانقلاب قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان «برصاص» قوات الأمن الأربعاء في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية وهي تنظيم نقابي سوداني مؤيد للحكم المدني.

وقالت اللجنة على صفحتها على «فيسبوك» إن المتظاهرين قُتلا خلال «قمع» التظاهرات في منطقة بحري (شمال شرق الخرطوم)، موضحة أنهما أصيبا بـ«الرصاص الحي، أحدهما في الرأس والثاني في العنق»، وفق «فرانس برس».

وأكدت «سقوط عشرات الجرحى بالرصاص الحي، بعضهم في حالات حرجة» بينما تقول السلطات إن قوات الأمن لا تستخدم الرصاص الحي.

أطلقت قوات الأمن السودانية غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالمئات، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، حسب شهود عيان.

وقال الشهود إن إطلاق قنابل الغاز في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري (شمال شرق) أدى إلى سقوط جرحى في العاصمة التي قُطعت عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية كما قُطع عنها الإنترنت منذ 24 ساعة، وفق «فرانس برس».

وتظاهر مئات السودانيين، في الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني، وقبيل بدء التظاهرات قُطعت الاتصالات الهاتفية تمامًا في العاصمة السودانية، كما قُطعت خدمة الإنترنت منذ 24 ساعة. وهتف المتظاهرون «الشعب يريد المدنيين» و«لا لحكم العسكر».