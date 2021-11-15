سفير مصر لدى الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 08:35 مساء
السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى الدوحة أوراق اعتماده. (الإنترنت)

قدّم السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى الدوحة أوراق اعتماده، الإثنين، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وذكرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سفير مصر نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر، موضحًا ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين، وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قدمًا بتلك العلاقات نحو مزيد التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة.

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من جانبه، طلب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنًا التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهًا إلى اهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في كافة المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متمنيًا للسفير المصري النجاح في أداء مهامه.

الأزمة الخليجية
وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة أخيرًا تحسنًا كبيرًا بعد سنوات من القطيعة بينهما، وذلك في ظل المصالحة التي جرت بعد توقيع بيان العلا في السعودية مطلع العام الجاري، وأُسدلت الستا على الأزمة الخليجية، التي قاطعت بسببها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر منتصف العام 2017.

وفي مايو الماضي، استقبل الرئيس المصري، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي نقل له رسالة من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني تضمت دعوة للسيسي لزيارة الدوحة.

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