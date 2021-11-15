بغداد تسيّر أوّل رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين من بيلاروسيا الخميس

مهاجرون عالقون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، 12 نوفمبر 2021، (رويترز)

أعلنت بغداد تسيير أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروسيا، يوم الخميس المقبل.

وأوضح الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، للقناة العراقية الرسمية أن الرحلة لنقل الراغبين طواعية في العودة، حسب وكالة «فرانس برس».