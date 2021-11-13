مقتل 13 مقاتلا مواليا لدمشق في «كمين» لتنظيم «داعش» في شرق سورية (المرصد)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 09:15 مساء
سحب الدخان تتصاعد إثر غارة جوية على قرية قميناس في محافظة إدلب في شمال غرب سورية. (أ ف ب)

قُتل 13 مقاتلًا مواليًا لقوات النظام، السبت، في «كمين» نفذه تنظيم «داعش» في شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مبديًا تخوفه من تزايد نشاطات التنظيم في الآونة الأخيرة.

وقال المرصد إن عناصر التنظيم المتطرف «نفذوا الكمين في بادية المسرب في ريف دير الزور الغربي»، ما أدى إلى مقتل «13 عنصرًا على الأقل من مجموعة محلية موالية لقوات النظام وإصابة آخرين بجروح»، في حصيلة دموية هي الأعلى في صفوف قوات النظام والموالين لها منذ نحو خمسة أشهر، بحسب «فرانس برس».

وقُتل 3 عراقيين، بينهم امرأة، خلال يومين برصاص أطلقه عناصر متوارون من تنظيم «داعش» داخل مخيم الهول، الخاضع لسلطة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشددة. ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه، بحسب «فرانس برس».

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وأفاد المرصد بمقتل لاجئة عراقية، السبت، تتحدر من مدينة الموصل بعد أيام من إطلاق عناصر متوارية من التنظيم النار عليها داخل أحد أقسام المخيم.

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