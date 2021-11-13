«لجنة الأطباء السودانية»: سقوط قتيل خلال تظاهرة احتجاج في أم درمان

قوات الأمن السودانية تفرق متظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم. (الإنترنت)

قتلت قوات الأمن السودانية، السبت، متظاهرًا خلال احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة أم درمان، بحسب لجنة «أطباء السودان المركزية».

وقالت اللجنة في بيان إن «متظاهرًا قُتل في أم درمان برصاص المجلس العسكري الانقلابي»، مضيفة أن آخرين جُرحوا «بالرصاص الحي» الذي أطلقته قوات الأمن، وفق «فرانس برس».

وأطلقت قوات الأمن المنتشرة بكثافة، السبت، في الخرطوم وضواحيها قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المتظاهرين المحتجين على الانقلاب في أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.

وتجمع مؤيدو انتقال السلطة إلى المدنيين لرفض «الحكم العسكري» بعد يومين على تشكيل الفريق أول عبدالفتاح البرهان مجلس سيادة انتقاليًّا جديدًا برئاسته.

وأصدر قائد الجيش السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، مساء الخميس، مرسومًا دستوريًّا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد في البلاد، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير في العام 2019.

ووفق إعلان البرهان الذي بثه التلفزيون السوداني الرسمي، فقد احتفظ البرهان بمنصبه رئيسًا لمجلس السيادة كما احتفظ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبًا لرئيس المجلس.