الخارجية العراقية: نعمل على إعادة مواطنينا «طوعا» من بيلاروسيا

شعار وزارة الخارجية العراقية. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، لـ«فرانس برس» أن العراق سيعيد المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا «لا نزال حتى هذه الساعة نوثق أسماء الراغبين بالعودة الطوعية».

وأوضح أن سفارة العراق في موسكو «بدأت في تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية للعراق» في خطوة تأتي استعدادًا لـ«اكتمال الأعداد الخاصة برحلة ستتوجه من مينسك إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة». وأكّد في الوقت نفسه أن العراق «على استعداد تام وكامل للقيام بأكثر من رحلة لنوفر الاستجابة العاجلة لكل من يريد العودة الطوعية».