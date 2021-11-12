العراقيون والسوريون واليمنيون ممنوعون من السفر على الرحلات بين تركيا وبيلاروسيا

آلاف اللاجئين يحاولون اقتحام الحدود البولندية من بيلاروسيا، والشرطة البولندية تحاول صدهم. (رويترز)

أعلنت شركة الطيران البيلاروسية «بيلافيا»، الجمعة، أن السلطات التركية منعت رعايا سورية والعراق واليمن من الصعود على متن رحلات جوية متوجهة إلى بيلاروسيا، التي يتهمها الاتحاد الأوروبي بجلب المهاجرين إلى أوروبا.

وقالت «بيلافيا» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «بناء على قرار السلطات المختصة في تركيا، لن يُسمح لمواطني العراق وسورية واليمن السفر على الرحلات الجوية بين تركيا وبيلاروسيا» اعتبارًا من الجمعة.

ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقامًا للعقوبات الأوروبية التي فرضت على بلده لـ«قمعه» حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من أكراد الشرق الأوسط، عالقين عند الحدود، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها «لا تحتمل»، مطالبة بتحرّك لمعالجة الأمر.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى التواصل مجددًا مع الرئيس البيلاروسي بشأن المهاجرين.

وخلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، هو الثاني في يومين، شدد بوتين على «أهمية معالجة أزمة المهاجرين الخطيرة في أسرع وقت»، معتبرًا أن ذلك يتطلب «إحياء الاتصالات بين دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا»، وفق بيان للكرملين.