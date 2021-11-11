البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان. (سونا)

أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد في البلاد، وهو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ إطاحة عمر البشير في العام 2019.

ووفق إعلان البرهان الذي بثه التلفزيون السوداني الرسمي، فقد احتفظ البرهان بمنصبه رئيسًا لمجلس السيادة كما احتفظ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبًا لرئيس المجلس.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس السيادة الانتقالي في السودان إلى جانب البرهان وحميدتي 11 عضوًا غالبيتهم من الأعضاء السابقين، فيما تأجل إعلان ممثل إقليم الشرق إلى حين استكمال المشاورات بشأنه وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

والأعضاء الـ11 في مجلس السيادة السوداني الجديد هم: الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم، مالك عقار اير، الطاهر أبوبكر حجر، الهادي إدريس يحيى، رجاء نيكولا عبدالمسيح، يوسف جاد كريم محمد على يوسف، أبوالقاسم محمد محمد أحمد، عبدالباقى عبدالقادر الزبير عبدالقادر، سلمى عبدالجبار المبارك موسى.

ويسري المرسوم الدستوري بشأن تشكيل مجلس السيادة الذي يحمل الرقم (21) اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه.