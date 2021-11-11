مجلس الأمن يدرج 3 من قادة الحوثيين على قائمة سوداء

مقاتلون حوثيون يطلقون النار من مدفع آلي على شاحنة صغيرة عند الجبهة في مأرب بوسط اليمن، 2 نوفمبر 2021. (رويترز)

أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ثلاثة من قادة جماعة الحوثي على قائمة سوداء، الأربعاء، لـ«تهديدهم السلم والأمن والاستقرار» في اليمن، ما يُعرِّضهم لتجميد للأصول في أنحاء العالم، وحظر للسفر، وحظر أسلحة.

ووافقت الدول الأعضاء بالمجلس وعددها خمس عشرة دولة بالإجماع على فرض عقوبات على محمد عبدالكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة، الذي يقود هجوم الحوثيين على مأرب، ويوسف المداني، وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالزحف إلى مأرب، وصالح مسفر صالح الشاعر، المتهم بمساعدة الجماعة في الحصول على أسلحة مهربة، وفق وكالة «رويترز».

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وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف، وفجرت أزمة إنسانية تدفع اليمن إلى شفا مجاعة.

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن في 2015 بعدما طرد الحوثيون المتحالفون مع إيران الحكومة المعترف بها دوليًا من العاصمة صنعاء. ويقول الحوثيون إنهم يحاربون نظامًا فاسدًا.