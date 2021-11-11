جفاف سد سوري لأول مرة منذ إنشائه قبل 3 عقود

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 12:42 مساء
سد الدويسات في محافظة إدلب السورية، 9 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

طال الجفاف سدًا رئيسيًا في شمال غرب سورية للمرة الأولى منذ إنشائه قبل نحو ثلاثة عقود، جراء تراجع مستوى الأمطار، والاهتراء، وتزايد اعتماد المزارعين على مياهه، وفق ما قال مسؤول محلي ومزارعون لوكالة «فرانس برس».

وبينما تزيد عوامل التغير المناخي خطر الجفاف وحرائق الغابات في كل أنحاء العالم، واجهت سورية تدنيًا في مستوى الأمطار خلال العام الجاري، ما انعكس تراجعًا في إنتاج محاصيل القمح خصوصًا في شمال شرق البلاد، التي تشهد تدنيًا خطيرًا في مستوى مياه سد الفرات.

في ريف إدلب الغربي، جفّت مياه سدّ «الدويسات» في منطقة دركوش الخاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة. وباتت البحيرة المشيّد عليها، أشبه بمستنقع صغير تحيط به أراض متشققة وأشجار يابسة وبقايا هياكل عظمية لحيوانات، وفق ما شاهد مصور «فرانس برس».

وأوضح المهندس المسؤول عن السد ماهر الحسين، لـ«فرانس برس» «إنها المرة الأولى التي تجف فيها مياه السدّ منذ بنائه في العام 1994»، وأضاف: «بسبب الجفاف وقلة الأمطار بات بإمكاننا اليوم أن نمشي سيرًا على الأقدام في جسم البحيرة»، مشيرًا إلى قارب كان يستخدمه السكان للتنقل بين ضفتي البحيرة، كان قد غرق فيها وعاد للظهور أخيرًا بعد جفاف مياهها.

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ويفترض أن تخزن بحيرة سد الدويسات 3.6 مليون متر مكعب من المياه، وفق البنك الدولي، وتستخدم بشكل أساسي لري المنطقة الزراعية المجاورة.

ونظرًا لشح الأمطار خلال الشتاء الماضي، امتلأ نصف البحيرة فقط بمياه استخدمت لإمداد شبكة الري للمزارعين، وفق الحسين، الذي أفاد كذلك عن اهتراء الأنبوب الرئيسي، ما يؤدي إلى تسرّب المياه ويحول دون وصول الكميات المطلوبة إلى الأراضي الزراعية.

ويفترض أن تروي البحيرة، وفق الحسين، 1500 دونم من الأراضي وأن يستفيد منها ما بين 700 و800  من عائلات المزارعين، على غرار لطفي تامر، الذي يشكو تلف محصول الخضار الذي يزرعه في المنطقة.

وقال أبو جمعة، أحد رعاة الأغنام الذين يترددون إلى المنطقة، لـ«فرانس برس»: «نأتي إلى السد منذ عشر سنوات لتشرب من مياهه الحيوانات والأراضي» لكن اليوم «جفّ وبتنا ننقل المياه بالصهاريج لكي نسقي الحيوانات»، وأضاف: «إذا لم يرحمنا الله بالأمطار (...) فلن تتمكّن الناس من أن تزرع أرضها بالخضار لتعيش».

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