ولي العهد الأردني يحضر تدريبات لقوات الصاعقة المصرية بقاعدة «المشير طنطاوي»

الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية خلال حضور تدريبات الصاعقة المصرية. (الإنترنت)

شهد الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق، أحد الأنشطة التدريبية التي تجريها قوات الصاعقة بقاعدة المشير حسين طنطاوي العسكرية، خلال الزيارة التى يقوم بها إلى مصر.

وذكر بيان للناطق العسكري على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» أن «الفعاليات بدأت بكلمة قائد قوات الصاعقة؛ التي نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهما بالأمير الحسين بن عبد الله على أرض مصر»

فيلم تسجيلي

وبحسب الناطق العسكري، فقد عُرض «فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطوير قوات الصاعقة المصرية كإحدى أذرع القوات المسلحة القوية، ثم انتقل الوفد لتفقد مركز الرماية الإلكتروني، الذي يضم عددًا من الأجهزة الحديثة والمتطورة ومساعدات التدريب، ونفذت مجموعة من مقاتلي قوات الصاعقة، عددًا من الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة، التي أصابت أهدافها بدقة عالية، أعقبه المرور على معرض للأسلحة الحديثة والمركبات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة».

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وأشار الناطق إلى أنه فى نهاية الزيارة، «نفذت مجموعات من قوات الصاعقة بيانًا عمليًّا لاقتحام منشأة وتحرير الرهائن، وظهر خلال البيان مدى ما يتمتع به مقاتلو قوات الصاعقة من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف».

وحضر الزيارة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، وسفير الأردن لدى القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية.