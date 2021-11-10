مقتل 60 مسلحا حوثيا خلال 11 غارة للتحالف العسكري باليمن

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية على خط المواجهة مع المتمردين الحوثيين في محافظة مأرب، 27 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء، مقتل 60 عنصرًا من الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف في بيان بثّته وكالة الأنباء السعودية إنه قام بتنفيذ «11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا» في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأدت هذه الغارات إلى «تدمير 8 من الآليات العسكرية والقضاء على 60 عنصرًا إرهابيًا». واستهدفت الغارات منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة الجوف شمال مدينة مأرب، بحسب «فرانس برس».

معارك مأرب

ويُعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليًا منذ 2015، عن غارات جوية لوقف تقدّم الحوثيين يوميًا منذ شهر، أدّت إلى مقتل نحو 3300 مقاتل، ونادرا ما يعلن الحوثيون عن خسائرهم.

من جهته، أفاد مسؤول عسكري يمني بمقتل 28 مسلحًا من قبيلة عبيدة الموالية للحكومة وسبعة من القوات الحكومية في معارك مع الحوثيين جنوب مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ويحاول التحالف منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب. وصعّد الحوثيون في فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.

محادثات سلام مقبلة

ومن شأن سيطرة الحوثيين على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن يسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى، ويعزّز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة. وأقرّ مسؤول عسكري حكومي الأسبوع الماضي بأنّ المتمردين يتقدّمون باتجاه مأرب من جهة الجنوب.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

نزاع دامي

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. ويقوم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السويدي هانس غروندبرغ بجولة في اليمن في محاولة لإعادة إطلاق عملية السلام المتوقفة.

والأربعاء، أفاد مسؤول في القوات الحكومية اليمنية بأنّ الحوثيين أطلقوا صاروخين على معسكر تدريبي لقوات السلطة في المخا غرب البلاد أثناء زيارة غروندبرغ للمنطقة الساحلية، من دون أن يتسبّبا بأيّ إصابات.