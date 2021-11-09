واشنطن تبدي قلقها إزاء زيارة وزير خارجية الإمارات لسورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 11:50 مساء
بشار الأسد يستقبل عبدالله بن زايد في دمشق

انتقدت واشنطن، الثلاثاء، الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق، والتقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، منددة بجهود تبذل لتعويم «دكتاتور وحشي»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي: «نحن قلقون لورود تقارير عن هذا الاجتماع والإشارة التي يبعث بها»، وتابع برايس: «هذه الإدارة لن تبدي أي دعم لجهود تبذل من أجل تطبيع العلاقة مع بشار الأسد أو تعويمه»، واصفًا الرئيس السوري بأنه «دكتاتور وحشي».

- وزير خارجية الإمارات يلتقي الأسد في أول زيارة رسمية لدمشق منذ اندلاع النزاع

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في أول زيارة لمسؤول رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أنه جرى خلال اللقاء «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، خصوصًا في القطاعات الحيوية؛ من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات»، وفق «فرانس برس».

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