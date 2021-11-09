«ترويكا السودان» تبلغ البرهان بضرورة إعادة القيادة المدنية كأساس للمناقشات

الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني. (الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج أن سفراءها التقوا الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني اليوم الثلاثاء، وأبلغوه بضرورة إعادة القيادة المدنية في السودان.

وقالت الدول الثلاث المعروفة باسم «ترويكا السودان» في بيان بعد الاجتماع: «أكدنا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية وإعادة رئيس الوزراء (عبد الله) حمدوك لمنصبه كأساس للمناقشات بشأن كيفية تحقيق شراكة مدنية- عسكرية، وحكومة انتقالية يقودها مدنيون»، بحسب «رويترز».

وفد الجامعة العربية

والتقى، الأحد الماضي، وفد رفيع من الجامعة العربية رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك وأجرى «حديثًا مطولًا» بشأن التحديات التي تواجه العملية الانتقالية والجهود المبذولة لدعم الحوار. وكان الوفد عقد في وقت سابق من يوم الأحد محادثات مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، بحسب «رويترز».

وصرَّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن السفير حسام زكي عقد عددًا من اللقاءات خلال الزيارة كان أبرزها اللقاء مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري والدكتور عبدالله حمدوك تناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان، وسُبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.

رسالة شفهية

وأوضح المصدر أن السفير زكي نقل إلى الفريق أول البرهان رسالة شفهية من الأمين العام أحمد أبوالغيط مفادها دعم الجامعة العربية للمسيرة الانتقالية في السودان، ومبادئ حل الخلاف عن طريق الحوار.

كما أكد دعم الجامعة العربية للأهمية البالغة لاستمرار الشراكة بين المكونين، العسكري والمدني، إلى حين انتهاء تلك المرحلة والوصول بالبلاد إلي بر الأمان من خلال عقد الانتخابات.

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وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر، حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله، حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.