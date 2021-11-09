التحالف العسكري في اليمن يعلن مقتل 110 مسلحين حوثيين بغارات حول مأرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 04:54 مساء
قوات أمنية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تمشط منطقة. (أ ف ب)

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثاء، مقتل أكثر من 110 عناصر من المقاتلين الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف في بيان بثَّته وكالة الأنباء السعودية إنه قام بتنفيذ «30 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا» في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأدت هذه الغارات إلى «تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر إرهابية»، وفق «فرانس برس».

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واستهدفت الغارات منطقة صرواح في غرب مأرب ومحافظة الجوف القريبة من مأرب في شمال اليمن. ويعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليًا يوميًا منذ نحو شهر تقريبًا، عن غارات جوية لوقف تقدم المتمردين. وأدت هذه الغارات إلى مقتل نحو 3200 مقاتل.

ويتعذَّر التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام. ونادرًا ما يعلن المتمردون الحوثيون عن خسائرهم.

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