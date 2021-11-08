مجلس الأمن يدين «بأشد العبارات» «محاولة اغتيال» رئيس الوزراء العراقي

قاعة اجتماعات مجلس الأمن. (الإنترنت)

دان مجلس الأمن الدولي بشدة الاثنين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وطالب بمحاسبة مرتكبيها.

وفي بيان صحفي، دان أعضاء مجلس الأمن الـ15 «بأشد العبارات» الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة الذي استهدف منزل الكاظمي نهاية الأسبوع، كما «شددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة»، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقب اجتماع أمني، أمس الأحد، إن من يقفون وراء محاولة اغتياله معروفون جيدًا وسيجري كشفهم. وأضاف في بيان نشره مكتبه «سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيدًا وسنكشفهم»، بحسب «رويترز».

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرَّض، فجر الأحد، لـ«محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيَّرة مفخخة» استهدفت مكان إقامته في بغداد، مؤكدة أنه «لم يصب بأذى، وهو بصحة جيدة».

وقالت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم القيادة، في بيان ، إن «محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها (..) رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيَّرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد»، وفق وكالة «فرانس برس»