الجيش الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ«حماس»

انفجارات في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع، ليلة 16 مارس 2021. (الإنترنت)

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان الإثنين، أن نظام القبة الحديدية الدفاعي أسقط طائرة مسيَّرة تابعة لحركة «حماس» أُطلقت من قطاع غزة المحاصر.

وجاء في بيان الجيش: «اقتربت قبل وقت قصير طائرة مسيَّرة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية من منطقة غزة البحرية، وتم اعتراضها»، وفق «فراسن برس».

غارات جوية

|وسبق أن أسقط الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة تابعة لحركة «حماس»، التي تحكم قطاع غزة، خاصة خلال التصعيد الأخير بين الجانبين في مايو الماضي، الذي استمر 11 يومًا.

غارات إسرائيلية على غزة.. وإطلاق بالونات حارقة من القطاع

- غارات إسرائيلية على غزة ردا على «البالونات الحارقة»

وتشن إسرائيل غارات جوية تستهدف مواقع للجماعات الإسلامية في قطاع غزة، تأتي ردًّا على إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من قطاع غزة.

التصعيد الدموي

وأعقب التصعيد الدموي الأخير على القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ نحو 14 عامًا، تهدئة ملموسة شملت موافقة إسرائيل على معاودة توزيع المساعدات المالية القطرية على الأسر الفقيرة.

كما أعلنت إسرائيل زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وسمحت بدخول مواد بناء ومركبات وغيرها من المواد الأساسية، في محاولة للحفاظ على الهدوء الهش.