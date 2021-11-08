مفوضية الانتخابات العراقية تنتهي من النظر في الطعون غداة محاولة اغتيال الكاظمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 05:50 مساء
عنصر من قوات الحشد الشعبي يقوم بالحراسة خلال تجمع انتخابي لعصائب أهل الحق، أحد فصائل الحشد، في العاصمة العراقية بغداد، 7 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في بيان الإثنين، تطابق نتائج إعادة فرز أصوات أكثر من أربعة آلاف محطة انتخابية، بعد الانتهاء من النظر بطعون تقدمت بها أطراف خاسرة، في إعلان يأتي بعد يوم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء. 

ويبدو أن إعلان المفوضية لن يغير كثيرًا في النتائج الأولية فيما تعيش البلاد حالة من التوتر.   وأوضحت في بيان أنها «ستعلن كافة التفاصيل في قرارات الهيئة القضائية للانتخابات وإعلان النتائج النهائية بعد ذلك»، دون أن تحدد موعدًا، بحسب «فرانس برس».

ويقيم مناصرون لفصائل موالية لإيران اعتصامًا أمام بوابات المنطقة «الخضراء» منذ نحو ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على «تزوير» يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات.  وسجل تحالف «الفتح»، الممثل للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران منضوية في القوات الحكومية، تراجعًا كبيرًا بحسب النتائج الأولية.  

النتائج مطابقة
وأوضحت المفوضية في بيان أن «اللجنة المركزية واللجان الساندة بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها وكانت النتائج مطابقة». وبحسب المفوضية فإن إجمالي المحطات التي أُعيد عدها وفرزها يدويًّا بلغ 4324.

وأشارت المفوضية إلى أنها وجدت «عددًا قليلًا جدًّا من الأوراق الباطلة، وتبين أنها غير صحيحة من خلال التدقيق البصري واتخذ ما يلزم بصددها وفق الاجراءات والأنظمة، وعرضت على مجلس المفوضية الذي بدوره رفعها إلى الهيئة القاضية للانتخابات».

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ويواصل المئات الاعتصام للأسبوع الثالث على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور ليل الجمعة إلى مواجهات مع القوات الأمنية، حينما حاول المحتجون اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقارًّا حكومية، منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية، لا سيما سفارة الولايات المتحدة. 

نجاة الكاظمي
وقُتل متظاهر أُصيب «بالرصاص» وفق ما أفاد مصدر أمني، وأُصيب 125 آخرون بجروح «غالبيتهم من القوات الأمنية» وفق وزارة الصحة، إثر تلك الصدامات، في حين قال مصدر في كتائب «حزب الله»، إحدى فصائل الحشد الشعبي، إن متظاهرين قُتلا على الأقل.  

ونجا رئيس الوزراء العراقي من «محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيرة مفخخة» استهدفت فجر الأحد مقر إقامته في بغداد، على ما أعلنت السلطات، في هجوم لم تتبنه أي جهة، ورد عليه مصطفى الكاظمي بالدعوة إلى «التهدئة وضبط النفس». 

ووفق النتائج الأولية، حصد «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعدًا وفق النتائج الأولية، وبذلك ستكون له مجددًا الكتلة الأكبر في البرلمان، ولكنه لا يملك الغالبية فيه. وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد وقتًا طويلًا، فيما المفاوضات جارية حاليًا بين مختلف القوى السياسية.

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