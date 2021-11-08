التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 115 مقاتلا حوثيا وتدمير 19 آلية عسكرية بغارات حول مأرب

دبادبابة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية مشتعلة في مديرية الجوبة قرب محافظة مأرب. (أ ف ب)

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الإثنين مقتل 115 عنصرا من المقاتلين الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ «عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية والقضاء على 115 عنصراً إرهابياً»، وفق «فرانس برس».

واستهدفت الغارات صرواح في غرب مأرب والجوف في شمال المدينة الغنية بالنفط.

ويعلن التحالف الداعم منذ العام 2015 للحكومة المعترف بها، يوميًّا منذ نحو شهر عن ضربات لوقف تقدم الحوثيين، قُِتل فيها نحو ثلاثة آلاف مقاتل، ويتعذر التحقق بشكل مستقل من أرقام الضحايا التي يعلنها التحالف، ونادرًا ما يعلن الحوثيون خسائرهم.