الناطق العسكري المصري: زيادة عدد قوات الجيش وإمكاناتها برفح بعد تعديل الإتفاقية الأمنية مع الجانب الإسرائيلي

الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية عقيد أ ح/ غريب عبد الحافظ غريب. (الإنترنت)

أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية عقيد أ ح/ غريب عبد الحافظ غريب «نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح».

وأشار الناطق في بيان على صفحته الرسمية بالفيسبوك إلى أن تلك الخطوة «تأتى فى إطار إتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات».

وأكد البيان أن نجاح اللجنة العسكرية المشتركة جاء في «ضوء المساعى المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى وإستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الإتجاه الإستراتيجي الشمالى الشرقى».