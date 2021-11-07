الحكومة الكويتية تقر مسودة مراسيم بشأن عفو عن معارضين سياسيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 10:53 مساء
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. (الإنترنت)

قالت الحكومة الكويتية في بيان إنها أقرت، يوم الأحد، مسودة مراسيم بعفو مزمع عن معارضين سياسيين وذلك في خطوة ستُنهي على الأرجح مواجهة من نواب المعارضة مستمرة منذ شهور.

العفو شرط رئيسي للمعارضة لإنهاء المواجهة التي أصابت العمل التشريعي بالشلل، وأعاقت أي جهد لتعزيز مالية الدولة؛ إذ عطَّلت سن قانون للدين العام تراه الحكومة ضروريًّا للاستدانة من الأسواق العالمية، بحسب «رويترز».

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وقالت الحكومة عقب اجتماعها يوم الأحد «وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيدًا لرفعها لأمير البلاد».

كان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد كلَّف رؤساء البرلمان والحكومة والقضاء بتقديم توصية بشروط العفو تمهيدًا لإصدار مرسوم. وقدم الرؤساء الثلاثة الأسبوع الماضي «تقريرًا أوليًّا» بضوابط وشروط العفو.

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