وفد الجامعة العربية يجري «حديثا مطولا» مع رئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 09:57 مساء
رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك. (الإنترنت)

 قالت الجامعة العربية في بيان إن وفدًا منها التقى، الأحد، برئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك وأجرى «حديثًا مطولًا» بشأن التحديات التي تواجه العملية الانتقالية والجهود المبذولة لدعم الحوار.

كان الوفد قد عقد في وقت سابق من يوم الأحد محادثات مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، بحسب «رويترز».

وصرَّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن السفير زكي عقد عددًا من اللقاءات خلال الزيارة  كان أبرزها اللقاء مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري والدكتور عبدالله حمدوك تناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان وسُبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها. 

وأوضح المصدر أن السفير زكي نقل إلى الفريق أول البرهان رسالة شفهية من الأمين العام أحمد أبوالغيط مفادها دعم الجامعة العربية للمسيرة الانتقالية في السودان ومبادئ حل الخلاف عن طريق الحوار.

وكما أكد دعم الجامعة العربية للأهمية البالغة لاستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني إلى حين انتهاء تلك المرحلة والوصول بالبلاد إلي بر الأمان من خلال عقد الانتخابات. 

وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر، حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله، حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. 

موجة احتجاجات 
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، خصوصًا العاصمة، موجة من الاحتجاجات، ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني، وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل وإصابة عديد المحتجين. وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصًا، منذ 25 أكتوبر.

إلا أن المحتجين يصرون على مواصلة التظاهر ورفض قرارات البرهان، وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت، إلى الاستعداد لـ«العصيان الشامل يومي الأحد والإثنين»، وقال التجمع، السبت، على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية، ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين».

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