رئيس الوزراء البريطاني يدين «محاولة اغتيال» نظيره العراقي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية: فرانس برس)

دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «بشدة» الهجوم الذي استهدف نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، وفق ما أعلن مكتبه الأحد.

وأفاد «داونينغ ستريت» أن جونسون أعرب أيضًا «عن تعاطفه مع المصابين» بعدما استهدفت طائرة مسيَّرة مفخخة مقر الكاظمي في بغداد في وقت سابق، الأحد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرض، فجر الأحد، لـ«محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيَّرة مفخخة» استهدفت مكان إقامته في بغداد، مؤكدة أنه «لم يصب بأذى، وهو بصحة جيدة».

وقالت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم القيادة، في بيان اليوم، إن «محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها (..) رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيَّرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد»، وفق وكالة «فرانس برس».