غوتيريس يوجه رسالة للعراقيين بعد «محاولة اغتيال» الكاظمي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، (أرشيفية: ا ف ب)

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد «بشدة» الاعتداء الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، داعيًا إلى ضبط النفس ونبذ العنف.

وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان: «يدين الأمين العام بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق اليوم. ويدعو إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة»، وفق «فرانس برس».

كما دعا غوتيريس العراقيين إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ جميع أشكال العنف وأي محاولات لزعزعة استقرار العراق»، وفق «فرانس برس».

وعلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على تعرضه لـ«محاولة اغتيال فاشلة»، بواسطة «طائرة مسيرة مفخخة»، استهدفت مقر إقامته في بغداد، بحسب السلطات.

ونشر الكاظمي، تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «أنا بخير والحمد لله وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق».

وأضاف: «صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه»، في وقت تشهد فيه البلاد توترًا سياسيًّا إثر الانتخابات النيابية المبكرة.