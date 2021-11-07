غوتيريس يوجه رسالة للعراقيين بعد «محاولة اغتيال» الكاظمي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 09:30 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، (أرشيفية: ا ف ب)

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد «بشدة» الاعتداء الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، داعيًا إلى ضبط النفس ونبذ العنف.

وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان: «يدين الأمين العام بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق اليوم. ويدعو إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة»، وفق «فرانس برس». 

كما دعا غوتيريس العراقيين إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ جميع أشكال العنف وأي محاولات لزعزعة استقرار العراق»، وفق «فرانس برس».

وعلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على تعرضه لـ«محاولة اغتيال فاشلة»، بواسطة «طائرة مسيرة مفخخة»، استهدفت مقر إقامته في بغداد، بحسب السلطات.

ونشر الكاظمي، تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «أنا بخير والحمد لله وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق».

وأضاف: «صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه»، في وقت تشهد فيه البلاد توترًا سياسيًّا إثر الانتخابات النيابية المبكرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبوظبي تصدر «أول قانون مدني» ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين
عربى
إلغاء معسكر المنتخب الليبي الخارجي قبل ساعات من انطلاق الاستعداد لمواجهتي ...
رياضة محلية
السايح: بدء توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة انتخاب عبر 1906 مراكز غدا
ليبيا
السني لـ«بوابة الوسط»: وزارة الرياضة تكيل بمكالين وتفتقد العدالة بين المدن ...
رياضة محلية
لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
مصدر أمني: الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي جرى بثلاث طائرات مسيرة أسقطت ...
عربى
مجلس الوزراء يرد على قرار «الرئاسي» إيقاف المنقوش
ليبيا
5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتعد عن شاشة الكمبيوتر لهذه المسافة