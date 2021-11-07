بايدن يعرب عن ارتياحه لنجاة رئيس الوزراء العراقي.. ويطالب بمحاكمة المسؤولين

الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

ندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن «بشدة»، الأحد، بالهجوم «الإرهابي» الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بواسطة طائرة مسيَّرة مفخخة في مقره في بغداد لكنه نجا منه.

وقال بايدن في بيان «أبدي ارتياحي لعدم إصابة رئيس الوزراء وأشيد بالقدرات التي أظهرها كزعيم عبر الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس»، مطالبا بمحاكمة المسؤولين عن هذا الهجوم، وفق «فرانس برس».

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرض، فجر الأحد، لـ«محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيَّرة مفخخة» استهدفت مكان إقامته في بغداد، مؤكدة أنه «لم يصب بأذى، وهو بصحة جيدة».

وقالت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم القيادة، في بيان اليوم، إن «محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها (..) رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيَّرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد»، وفق وكالة «فرانس برس».