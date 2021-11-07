«حزب الله» اللبناني يدين استهداف منزل الكاظمي ويطالب بكشف ملابسات الهجوم

راية حزب الله اللبناني. (الإنترنت)

أعرب «حزب الله» اللبناني عن إدانته لاستهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، داعيًا «لإجراء تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات الاعتداء وأهدافه المشؤومة».

وقال الحزب في بيان إن «حزب الله يدين بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد ‏مصطفى الكاظمي ويهنئه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة»، بحسب «روسيا اليوم».

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ودعت الجماعة اللبنانية إلى «بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ‏إيجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد إسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع ‏الأعداء».

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرض، فجر الأحد، لـ«محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيَّرة مفخخة» استهدفت مكان إقامته في بغداد، مؤكدة أنه «لم يصب بأذى، وهو بصحة جيدة».

وقالت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم القيادة، في بيان اليوم، إن «محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها (..) رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيَّرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد»، وفق وكالة «فرانس برس».