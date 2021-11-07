أبوظبي تصدر «أول قانون مدني» ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم إمارة أبو ظبي. (الإنترنت)

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أنه سيُتاح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال بموجب قانون مدني في إمارة أبوظبي وذلك وفقًا لقانون جديد أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم الإمارة، يوم الأحد.

وهذه أحدث خطوة من جانب الإمارات للحفاظ على تنافسيتها كمركز تجاري إقليمي؛ إذ أن قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية كما هو الحال في دول خليجية أخرى، وفق «رويترز».

تفاصيل القانون

وجاء في القانون الذي أصدره الشيخ خليفة أن القانون يغطي الزواج المدني والطلاق وما تستحقه الزوجة من حقوق مالية والحضانة المشتركة للأبناء وإثبات الأبوة والمواريث. وذكرت الوكالة أن القانون يهدُف إلى تعزيز «مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميًا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبًا للمواهب والكفاءات».

ووصف تقرير الوكالة القانون الذي ينظم الأحوال المدنية لغير المسلمين بأنه الأول من نوعه في العالم وقال إنه يهدف «إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية».

محكمة جديدة

وستشكل محكمة جديدة لتولي البت في منازعات غير المسلمين في أبوظبي وستعمل باللغتين العربية والإنجليزية.

وكانت الإمارات طبقت في العام الماضي عددًا من التغييرات القانونية على المستوى الاتحادي بما فيها إلغاء تجريم العلاقات الجنسية قبل الزواج وتناول المشروبات الكحولية وإلغاء شروط الرأفة عند نظر قضايا القتل بدافع الشرف.

واعتبر كثيرون أن هذه الإصلاحات وتدابير أخرى مثل استحداث تأشيرات لفترات طويلة وسيلة لحفاظ الدولة على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي والسياحة والإقامة طويلة الأمد.