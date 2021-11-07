فرانس برس: التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 138 مقاتلا حوثيا في غارات حول مأرب

توابيت لقتلى من جماعة «أنصار الله» المعروفة بالحوثيين في اليمن. (الإنترنت)

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الأحد، مقتل أكثر من 138 عنصرًا من المقاتلين الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» إن «عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 138 عنصرًا إرهابيًا»، واستهدفت الغارات الجوية على بُعد نحو 50 كلم جنوب مدينة مأرب والكسارة على بُعد نحو 30 كلم شمال غرب المدينة.

ويعلن التحالف الداعم منذ العام 2015 للحكومة المعترف بها، يوميًّا منذ نحو شهر عن ضربات لوقف تقدم الحوثيين، قُِتل فيها نحو ثلاثة آلاف مقاتل، ويتعذر التحقق بشكل مستقل من أرقام الضحايا التي يعلنها التحالف، ونادرًا ما يعلن الحوثيون خسائرهم.