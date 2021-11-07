السودان: قوات الأمن تفرق مناهضين للانقلاب في الخرطوم بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 12:40 مساء

فرقت قوات الأمن السودانية، الأحد، متظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم، بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، وفق ما أفاد شاهد عيان، في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم منذ انقلاب 25 أكتوبر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مدرّس الجغرافيا محمد الأمين، وهو بين عشرات المدرسين المحتجين الذين ساروا صباح الأحد نحو وزارة التربية والتعليم، «لقد نظمنا تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات» قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأضاف أن «قوات الشرطة قامت بفض التظاهرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
مصدر أمني: الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي جرى بثلاث طائرات مسيرة أسقطت ...
عربى
مجلس الوزراء يرد على قرار «الرئاسي» إيقاف المنقوش
ليبيا
أول تعليق من رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله «الفاشلة»
عربى
مقابلة خاصة مع علي الترهوني
فيديو
كاركاتير حليم - وزارة الاقتصاد تحدد أسعار السلع الأساسية
كاريكاتير
نشنوش يسجل حدثا نادرا مع منتخب ليبيا لأول مرة منذ 10 أعوام لصالح «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
صراع المغرب والجزائر.. لماذا عاد نزاع الصحراء الغربية إلى واجهة الأحداث؟
عربى
خلال مؤتمر حزبي.. مشوار «الإصلاح السياسي» يبدأ بـ«ميثاق الشرف»
ليبيا
10 أندية تعرقل انطلاق الدوري الممتاز.. وتأجيل جديد لـ21 نوفمبر
رياضة محلية
بيليه ومارادونا شاهدان على تاريخ «المدينة» العريق في 68 عاماً
رياضة محلية
فوضى طويلة على طرقات لوس أنجلوس.. ما السبب؟
منوعات
انطلاق مؤتمر الصيرفة الإسلامية برعاية «المركزي» بنغازي (صور)
ليبيا
الأهلي يسقط الزمالك بأرقامه بنتيجة مدوية في الدوري المصري
رياضة عالمية
الابيضاض يسيطر على الحاجز المرجاني العظيم
علوم وتكنولوجيا
واشنطن تعد بحل لغز «هافانا» الذي يصيب دبلوماسيين أميركيين
دولى
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتعد عن شاشة الكمبيوتر لهذه المسافة