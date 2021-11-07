السودان: قوات الأمن تفرق مناهضين للانقلاب في الخرطوم بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع

فرقت قوات الأمن السودانية، الأحد، متظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم، بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، وفق ما أفاد شاهد عيان، في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم منذ انقلاب 25 أكتوبر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مدرّس الجغرافيا محمد الأمين، وهو بين عشرات المدرسين المحتجين الذين ساروا صباح الأحد نحو وزارة التربية والتعليم، «لقد نظمنا تظاهرة احتجاجية صامتة ضد قرارات» قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأضاف أن «قوات الشرطة قامت بفض التظاهرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع».