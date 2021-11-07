المتظاهرون السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري يغلقون شوارع العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 12:29 مساء
شاب يقف في الشارع قرب إطارات أضرم فيها النار خلال تظاهرة في الخرطوم. (الإنترنت)

أغلق المتظاهرون السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري، ليل السبت الأحد، بعض الشوارع الرئيسية، في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجًا على انفراد العسكريين بحكم البلاد وإطاحة المدنيين.
وصباح الأحد، فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم. وأفاد شهود عيان بإقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال شاهد عيان في أم درمان لوكالة «فرانس برس» رافضًا كشف اسمه خوفًا من الانتقام: «الحركة في الشوارع أقل من المعتاد لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع، وبعض المحلات تعمل والبعض الآخر لا يعمل»، وكان تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، دعا السبت إلى الاستعداد لـ«العصيان الشامل يومي الأحد والإثنين»، وأضاف: «نبدأ بتتريس إغلاق الشوارع الرئيسية دون احتكاك».

وأعلن التجمع السبت، على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري. العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية، ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين».

وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر، حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله، حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. 

ومنذ إعلان هذه القرار، تشهد البلاد، خصوصًا العاصمة، موجة من الاحتجاجات، ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني، وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل واصابة عديد المحتجين. وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصًا منذ 25 أكتوبر.

وفي السياق نفسه، ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان وقتل المتظاهرين وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات، ونتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب، أصدر البرهان، الخميس، قرارًا بالإفراج عن أربعة وزراء، إلا أن المحتجين يواصلون الرفض.

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