نجاة رئيس الوزراء العراقي من «محاولة اغتيال فاشلة» بـ«طائرة مسيرة مفخخة»

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي موجّها كلمةً إلى العراقيين، 9 مايو 2020. (أ ف ب)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرض فجر الأحد، لـ«محاولة اغتيال فاشلة» بواسطة «طائرة مسيرة مفخخة» استهدفت مكان إقامته في بغداد، مؤكدة أنه «لم يصب بأذى، وهو بصحة جيدة».

وقالت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم القيادة، في بيان اليوم، إن «محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها (..) رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيَّرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أن «القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة»، من دون مزيد التفاصيل.