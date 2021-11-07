سقوط صاروخ على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي. (الإنترنت)

سقط صاروخ من نوع «كاتيوشا»، فجر الأحد، على منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، داخل المنطقة الخضراء المحصّنة في بغداد، دون أن يصاب الكاظمي، الذي كان في المكان، بأذى، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان وكالة «فرانس برس».

وقال أحد المصدرين إن «صاروخًا سقط على منزل الكاظمي»، فيما قال الآخر إن «رئيس الوزراء بصحة جيدة»، مضيفًا أنه «لا محاولات لاقتحام المنطقة الخضراء» وأن «الوضع تحت السيطرة».

وجاء القصف عقب مواجهات اندلعت، الجمعة، بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران، كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية التي تصدت لمحاولتهم اقتحام المنطقة الخضراء، حيث يعتصمون أمام اثنتين من بواباتها الأربع.