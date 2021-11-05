العراق: سقوط نحو 30 جريحا احتجاجا على نتائج الانتخابات

متظاهرون عراقيون يحرقون إطارات أمام مقر محافظة كربلاء. (أ ف ب)

أسفرت مواجهات وقعت، اليوم الجمعة، بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء، عن سقوط نحو 30 جريحًا بحسب ما تشير إليه المعلومات الأولية، وسط أنباء عن سقوط قتيل، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

وبدأ المتظاهرون بإلقاء الحجارة على قوات حفظ النظام، الأمر الذي دفعها إلى الرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واستخدام الذخيرة الحية في الهواء لتفريق المتظاهرين، فضلاً عن تدخل السيارات الخاصة لمكافحة الشغب، ورفعت قوات الأمن حالة التأهب القصوى داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، على إثر محاولة محتجين الوصول إلى مدخلها من جهة بوابة وزارة التخطيط، وقامت قوات الأمن العراقية بإغلاق عدد من الطرق والبوابات من بينها بوابة التخطيط، والقادسية، وبوابة الجسر المعلق.

وكانت قوات مكافحة الشغب قد حرقت خيام المعتصمين بالقرب من المنطقة الخضراء، وفي محافظة كركوك قطع محتجون الطريق العام، حاملين لافتات رافضة لنتائج الانتخابات، كما طالبوا بإعادة الفرز والعد اليدوي، ودخلت الاعتصامات الاحتجاجية أسبوعها الثالث، عند بوابة المنطقة الخضراء الحكومية.

وطالب زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، اليوم الجمعة، المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات؛ بالصمود والعمل على منع الاحتكاك مع القوات الأمنية، مؤكدًا أن مطالب المحتجين هي دستورية ومشروعة، وكتب المالكي، في تغريدة: «نوجّه نداءً إلى المتظاهرين جميعًا المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروعة».

وأضاف أننا: «ندعوكم إلى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية أو إثارتها، نحن معكم في تلبية مطالبكم المشروعة وإنصافكم».

وحمل المالكي قوات الأمن «مسؤولية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع المتظاهرين، وندين بشدة الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من أي طرف كان، ونحذّر من تدخل أياد خبيثة وأطراف مشبوهة من أجل إشعال الفتنة وخلط الأوراق».

وتصاعد الاحتقان في الشارع العراقي، بسبب نتائج الانتخابات النيابية، التي أُجريت الشهر الماضي، خاصة بعد نزول أتباع الفصائل المسلحة إلى الساحات العامة للتظاهر، وشهدت بغداد ومحافظة البصرة وواسط، تظاهرات لأتباع الفصائل المسلحة، احتجاجًا على نتائج الانتخابات، التي مُنيت فيها تلك المجموعات بخسارة كبيرة، وحصل تحالف «الفتح»، المظلة السياسية للأجنحة المسلحة، على 16 مقعدًا فقط، نزولاً من: 48 مقعدًا كان قد حصل عليها في انتخابات العام 2018، وتنادي الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات، وهي: «الإطار التنسيقي»، الذي يجمع نحو: 10 أحزاب شيعية، بإعادة العد والفرز، لكن بشكل يدوي، لمعرفة الخلل الحاصل في النتائج وفق رؤيته.