مواجهات بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران وقوات أمن في بغداد

أنصار الحشد الشعبي يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في بغداد، 19 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

وقعت مواجهات، اليوم الجمعة، بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران منضوية في الحشد الشعبي، يحتجّون على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، وقوات مكافحة الشغب، عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء حيث توجد مقرات حكومية وسفارات، من ثلاثة مداخل من أصل أربعة، وفق ما أفاد مصدر أمني وصحفيون في «فرانس برس».

وقال المصدر إن «المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من جهة قريبة من وزارة الدفاع، وعمدوا لرمي الحجارة، لكن تم ردعهم من قبل قوة مكافحة الشغب»، مضيفًا أن «القوات الأمنية أطلقت النار في الهواء» لتفريق المتظاهرين.