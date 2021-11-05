الخارجية الأميركية تقر أول صفقة أسلحة «كبرى» للسعودية في عهد بايدن

صواريخ جو جو أميركية. (الإنترنت)

قالت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، الخميس، إن وزارة الخارجية أقرت أول صفقة أسلحة «كبرى» للسعودية في عهد الرئيس جو بايدن، من خلال بيع 280 صاروخا جو-جو بما يصل إلى 650 مليون دولار.

ورغم أن السعودية شريكا مهما للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ينتقد مشرعون أميركيون الرياض لمشاركتها في الحرب باليمن، وهو صراع يُعد أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. ورفضوا الموافقة على الكثير من المبيعات العسكرية للمملكة دون ضمانات بعدم استخدام العتاد الأميركي في قتل مدنيين، وفق وكالة «رويترز».

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وأخطرت وزارة الدفاع الكونجرس بالصفقة، الخميس. وفي حالة الموافقة عليها، فستكون أولى الصفقات مع السعودية منذ أن تبنت إدارة بايدن سياسة قصر مبيعات الأسلحة للحليف الخليجي على الأسلحة الدفاعية فقط.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إنها أقرت الصفقة يوم 26 أكتوبر، مضيفا أن مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد «زيادة الهجمات عبر الحدود على السعودية على مدى العام المنصرم».