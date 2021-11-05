بلينكن تحادث هاتفيا مع البرهان وطالبه بإعادة الحكومة المدنية إلى السلطة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين)، قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحادث هاتفياً الخميس مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وطالبه بإعادة السلطة «فوراً إلى الحكومة التي يقودها المدنيون» بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بها في نهاية الشهر الماضي، وفقا لوكالة «فرانس برس».



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إنّ «الوزير حضّ البرهان على الإفراج فوراً عن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة منذ 25 أكتوبر والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويعيد الحُكم الذي يقوده المدنيون في السودان».

وصباح الخميس قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مسؤولين أميركيين يتواصلون مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد موقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حيال «سيطرة» الجيش على السلطة في البلاد، مع التشديد على ضرورة استعادة حكومة انتقالية يقودها المدنيون.

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ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطقة باسم الخارجية الأميركية في إفادة صحفية، إن «التقاعس عن إعادة الحكومة بقيادة المدنيين في السودان لن يؤدي إلا إلى مزيد عزلة هذا البلد عن المجتمع الدولي».

وفي 25 أكتوبر، أطاح قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالمدنيين في المؤسسات السياسية خلال مرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول إلى الديمقراطية العام 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عامًا.

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات المستمرة وقيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني، وفي المقابل واجهت قوات الأمن ذلك بقمع عنيف أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، حسب لجنة الأطباء المركزية في السودان.