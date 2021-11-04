السودان: البرهان يأمر بالإفراج عن أربعة وزراء

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارًا، الخميس، بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر «الانقلاب العسكري» في 25 أكتوبر، وفق ما أورد تلفزيون السودان الرسمي.

والمعنيون بالقرار هم وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، ووزير التجارة علي جدو، ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي.

وفي وقت سابق الخميس، نقل تلفزيون السودان، الخميس، عن العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش قوله إن «تشكيل الحكومة بات وشيكا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر حالة الطوارئ وحل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن غالبية الوزراء اعتقلوا «من قبل قوة عسكرية».

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات المستمرة وقيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني، وفي المقابل واجهت قوات الأمن ذلك بقمع عنيف أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، حسب لجنة الأطباء المركزية في السودان.