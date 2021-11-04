صندوق النقد: من السابق لأوانه تحديد مصير المساعدات للسودان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 06:23 مساء
شعار صندوق النقد الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال ناطق باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه «من السابق لأوانه» معرفة ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في السودان يمكن أن تؤثر على برنامج المساعدات الذي أطلقته المؤسسة.

وذكّر جيري رايس أن الصندوق وافق في يونيو على تقديم مساعدات هي «تسهيلات ائتمانية ممددة» للسودان بقيمة 2.47 مليار دولار، على أن توزع على ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، حسب وكالة «فرانس برس» ويفترض أن يسهل التمويل تنفيذ برنامج إصلاحات حكومية ضرورية لتعزيز النمو والحد من الفقر.

شروط تمويل صندوق النقد للسودان
وأشار الناطق خلال مؤتمر صحفي إلى أن «الصرف مشروط بمراجعة (الوضع الاقتصادي) من قبل مجلس الإدارة»، مضيفا أنه «بالنسبة للسودان، سيحدث هذا في أقرب وقت ممكن، في نهاية مارس 2022». وشدد على أنه «من السابق لأوانه القول ما إذا سيكون للأحداث الأخيرة تأثير» على تخفيف عبء الديون أيضا.

في مقابل إصلاحات جذرية بينها إلغاء دعم الوقود، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق لخفض ديون السودان بـ50 مليارا على مدى ثلاث سنوات تقريبا، أي حوالي 90% من إجمالي المبالغ المستحقة على السودان. وأوضح جيري رايس أنها «عملية تتم على مراحل».

بعد 10 أيام من تحرك الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي أدانه المجتمع الدولي، أعلن الجيش السوداني، الخميس، أن تشكيل حكومة «بات وشيكا». والبرهان الذي يدير البلاد بحكم الأمر الواقع منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير العام 2019، حلّ في 25 أكتوبر الحكومة واعتقل قادة مدنيين وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.

مذاك، وصل السودان الغارق في ركود سياسي واقتصادي إلى طريق مسدود بين العسكريين المتعنتين والمتظاهرين المناهضين للانقلاب. وقد دعاهم المجتمع الدولي للحوار وعودة السلطة المدنية. وكان البنك الدولي الذي يتخذ مقرا في واشنطن، أعلن تعليق مساعداته للسودان في يوم الانقلاب ذاته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا أول دولة توافق على دواء مضاد لـ«كورونا» من إنتاج مختبرات «ميرك»
دولى
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
انخفاض إصابات سرطان عنق الرحم لدى نساء تلقين أحد اللقاحات
طب وصحة
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تقترب من المستويات القياسية
دولى
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
المنقوش: ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم مطلوب في تفجير لوكربي
ليبيا
بالصور: حملتان لإزالة المباني العشوائية تحت خطوط الضغط العالي بعين زارة ...
ليبيا
(وال): مشاورات لتعديل قانون الانتخابات.. وجلسة لمجلس النواب الخميس
ليبيا
«الصحة العالمية» تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي «بهارات بايوتيك» المضاد ...
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبراء تغذية: حليب البطاطس قادم بقوة