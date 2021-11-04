التحالف يعلن مقتل 115 مقاتلا يمنيا بغارات قرب مأرب

قوات عسكرية يمنية. (أرشيفية)

أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الخميس مقتل 115 مسلحا من قوات الحوثيين بغارات في منطقتين قرب مدينة مأرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما يحاول منع الحوثيين من الوصول إلى آخر معاقل السلطة في الشمال.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية إنه جرى «تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وتدمير 14 آلية عسكرية ومقتل 115 عنصرا إرهابيا» في صرواح غرب مدينة مأرب والجوف شمال مأرب.

ويعلن التحالف عن ضربات في محيط مأرب بشكل شبه يومي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قُتل فيها نحو 2600 مسلح. ولم يتسن لوكالة «فرانس برس» التحقق من حصيلة القتلى بشكل مستقل، ونادرا ما يعلق الحوثيون على خسائرهم.

ويحاول التحالف منع الحوثيين من الوصول إلى مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب. وقد نشر مساء الأربعاء في تغريدات على «تويتر»، لقطات مصوّرة لما قال إنّها عمليات استهداف للآليات والعناصر في صرواح والجوف.

متى بدأ الحوثيون التصعيد؟

وصعّد الحوثيون في فبراير الماضي عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب. وأوقعت المعارك منذ ذلك الوقت مئات القتلى من الجانبين وتسببت في نزوح أكثر من 55 ألف شخص من منازلهم منذ مطلع العام الجاري، على بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وشهدت المناطق المحيطة بمأرب معارك عنيفة وضربات صاروخية في الأيام الأخيرة راح ضحيتها مدنيون. وبحسب مسؤول عسكري في القوات الحكومية، فإنّ الحوثيين أطلقوا الأربعاء صاروخا بالستيا على مدينة مأرب استهدف أبراجا لشبكات الهاتف مما أدى إلى انقطاع خدمة الاتصالات في عديد المناطق.

يدور النزاع في اليمن منذ 2014 بين الحكومة التي يساندها منذ العام 2015 التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء.