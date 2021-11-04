مستشار البرهان: تشكيل حكومة السودان «بات وشيكا»

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)

أكد الجيش السوداني الذي يدير شؤون البلاد في ظل إطاحته الشركاء المدنيين من الحكم، الخميس، أن تشكيل حكومة السودان «بات وشيكا».

ونقل تلفزيون السودان، الخميس، عن العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قوله إن «تشكيل الحكومة بات وشيكا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «ندرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر حالة الطوارئ وحل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن غالبية الوزراء اعتقلوا «من قبل قوة عسكرية».

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ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات المستمرة وقيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني، وفي المقابل واجهت قوات الأمن ذلك بقمع عنيف أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات، حسب لجنة الأطباء المركزية في السودان.

تظاهرات ضد حركة الجيش

والسبت، تظاهر عشرات الآلاف مستنكرين الانقلاب ومطالبين بحكم مدني وعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي أوقف لفترة وجيزة ولكنه الآن قيد الإقامة الجبرية. ومن جهتها، نفت الشرطة السودانية استخدام الذخيرة الحية، وأكدت في بيان أنها أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كذلك يصر البرهان على أن ما حدث «لم يكن انقلابًا» ولكنه مجرد خطوة «لتصحيح الانتقال».

وأدان المجتمع الدولي انقلاب الجيش على السلطة المدنية وقامت بعض الدول بفرض عقوبات على السودان، فيما تضغط الدول الأخرى لإعادة الحكم إلى السلطة المدنية. وكان البرهان قال في تصريحات سابقة بثّها تلفزيون السودان إن «الحكومة المقبلة سيتم تشكيلها بشكل يرضي كل أهل السودان».

وتداولت تقارير صحفية في الأيام الماضية، التوصل إلى اتفاق بأن يتولى حمدوك الحكومة مجددا، إلا أن مكتب رئيس الوزراء نشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانا يؤكد فيه التمسك بـ«شروط إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار».