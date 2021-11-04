قرداحي يرد على ميقاتي: موقفي لم يتغير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 02:54 مساء
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الخميس، إن موقفه لم يتغير، وإنه لن يستقيل إثر تصريحات له فجرت أزمة دبلوماسية مع دول الخليج، وفق وقناة «الميادين».

وتأتي تصريحات قرداحي بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي له مرة أخرى إلى «تغليب المصلحة الوطنية»؛ لكنه لم يصل إلى حد أن يطلب منه الاستقالة، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

- بعد أزمة التصريحات.. ميقاتي يدعو قرداحي إلى «اتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه»

ونقلت الوكالة عن ميقاتي قوله: «أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه».

وأبعدت الرياض السفير اللبناني، وحظرت جميع الواردات اللبنانية، يوم الجمعة؛ احتجاجًا على تعليقات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وحذت البحرين والكويت حذوها، في حين سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت. 

وكان قرداحي، أكد الأحد، أن استقالته من منصبه «غير واردة»، موضحًا أنه أدلى بهذه التصريحات قبل أن يصبح وزيرًا وإنه لن يستقيل، وفق ما نقل عنه «تلفزيون الجديد» اللبناني.

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