«طيران الإمارات» تسيّر رحلات يومية إلى تل أبيب ابتداء من ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 12:12 مساء
طائرة إماراتية تهبط في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، 20 أكتوبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «طيران الإمارات»، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، تسيير رحلات يومية بين دبي وتل أبيب بدءًا من السادس من ديسمبر المقبل، بعد أكثر من عام على تطبيع العلاقات بين الإمارات و«إسرائيل».

وقالت الشركة ومقرّها إمارة دبي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، الخميس، إن الخطوة تأتي في وقت تواصل الإمارات و«إسرائيل» تطوير تعاون اقتصادي أكبر لدفع النمو عبر مجموعة من القطاعات، إضافة إلى تعزيز التدفقات التجارية بين البلدين.

وبدأت شركة «الاتحاد للطيران» ومقرها أبوظبي وشركة «فلادبي» المنخفضة التكلفة خلال الأشهر الماضية تسيير رحلات منتظمة إلى تل أبيب.

- أبوظبي تسير رحلات منتظمة إلى تل أبيب بداية من مارس

ووقَّعت «إسرائيل» في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيرًا المغرب.

وتتطلع الإمارات و«إسرائيل» إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محليًا لأزمة تفشي وباء «كوفيد-19»، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

و«طيران الإمارات» أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، وأكبر مشغِّل لطائرات «إيرباص 380» الضخمة، وكانت المجموعة أعلنت في السابق خططًا لبدء تنويع أسطولها وشراء طائرات أصغر حجمًا.

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