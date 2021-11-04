واشنطن: نتواصل مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد موقفنا

سودانيون يتظاهرون ضد «الانقلاب» في أم درمان، 25 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مسؤولين أميركيين يتواصلون مع القيادة العسكرية السودانية لتأكيد موقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حيال «سيطرة» الجيش على السلطة في البلاد، مع التشديد على ضرورة استعادة حكومة انتقالية يقودها المدنيون.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطقة باسم الخارجية الأميركية في إفادة صحفية، إن «التقاعس عن إعادة الحكومة بقيادة المدنيين في السودان لن يؤدي إلا إلى مزيد عزلة هذا البلد عن المجتمع الدولي».

في 25 أكتوبر، أطاح قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالمدنيين في المؤسسات السياسية خلال مرحلة انتقالية كان يفترض أن تتيح للسودان التحول إلى الديمقراطية العام 2023 بعد سقوط حكم عمر البشير الذي استمر 30 عامًا.

- الناطق باسم حمدوك: شرطان لبدء أي حوار لتسوية الأزمة في السودان

أدت الخطوة إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكريّة من استخدام العنف ضدّ المتظاهرين. بلغت حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات 12 قتيلًا منذ الأسبوع الماضي ونحو 300 جريح، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية المناهضة لإجراءات الجيش.

والأربعاء، قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، لوكالة «رويترز» إن «الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسًا للوزراء». ونفت المصادر تقريرًا ذكر أن حمدوك وافق على عودته لرئاسة الحكومة.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم حمدوك، تمسك رئيس الوزراء المعزول بشرطين قبل أي حوار للتوصل لتسوية الأزمة التي يعيشها السودان. ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق قوله عبر «فيسبوك»، إن «حمدوك متمسك بإطلاق جميع المعتقلين، وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة».