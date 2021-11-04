مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان يطالب بعودة الحكم المدني في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 09:51 صباحا
متظاهرون سودانيون ضد «الانقلاب» في أم درمان، 30 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

قدّمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فورًا إلى الحكم بعد إجراءات الجيش السوداني الأخيرة، ويدعو إلى تعيين مقرِّر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان.

ويدين النصّ «بأشدّ العبارات» ما وصفه بـ«الانقلاب» الذي نفّذه الجيش السوداني في 25 أكتوبر، ويطالب بأن تستعيد السلطة فورًا «الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك»، وفق وكالة «فرانس برس».

كذلك فإنّ مشروع القرار «يدين الاعتقال التعسّفي» لحمدوك من قبل الجيش، ويذكّر العسكريين الذين تسلّموا زمام السلطة في البلاد بـ«أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان» وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال، صباح الجمعة في الساعة 11:30 ت غ جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلّها المفوّضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، خطابًا، حسب بيان صدر عن مكتبها، مساء الأربعاء، بالتزامن مع نشر مشروع القرار.

وينصّ مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرّر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدّتها عام واحد يُعدّ خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدّم توصيات لتحسينها. وحسب مشروع القرار، فإن من مهامّ المقرّر الخاص أيضًا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلّحة السودانية.

- الناطق باسم حمدوك: شرطان لبدء أي حوار لتسوية الأزمة في السودان

كذلك، سيتعيّن على المقرّر الخاص أن يقدّم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرّر عقدها في يونيو تقريرًا شفهيًا بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدّمه أمام المجلس في الدورة التالية في سبتمبر. 

ومن أصل 47 دولة عضوًا في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع، وفقًا للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتّحدة في جنيف، سايمون مانلي. وكان السفير السوداني لدى الأمم المتّحدة في جنيف، وقَّع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، لكنّ الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من قائمة العشرين هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية الدولة الموقّعة، حسب ما قال السفير البريطاني.

واستبدلت الخرطوم سفيرها لدى الأمم المتّحدة في جنيف علي بن أبي طالب عبدالرحمن الجندي بنائبه عثمان أبو فاطمة آدم محمد الذي أكّد، الأربعاء، خلال اجتماع تحضيري للجلسة الاستثنائية انسحاب بلاده من قائمة العشرين.

لكنّ السفير البريطاني ردّ عليه بالقول إن الدول التي قدّمت الطلب لا تعترف بهذا الانسحاب لأنّها تعترف بـ«الحكومة الشرعية» في الخرطوم، وليس بالسلطات المنبثقة من «الانقلاب»، حسب ما أفاد بيان المفوّضية العليا.

وفي 25 أكتوبر، «انقلب» قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية التي كانت تتولى السلطة خلال مرحلة انتقالية يفترض بها أن تتيح للسودان الانتقال إلى الديمقراطية في 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بنزيما يسجل الهدف رقم 1000 لـ«ريال مدريد» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
بعد الانهيار الكبير لـ«الليرة» اللبنانية.. أكوام من العملة المحلية ليس لها قيمة ...
اقتصاد
«الأهلي بنغازي» يصدر بيانا حول تأجيل الدوري الممتاز
رياضة محلية
تونس تكتشف نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي
عربى
«الصحة العالمية» تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي «بهارات بايوتيك» المضاد ...
دولى
محمد صوان: لن نقيم الدولة إلا بالتنازلات و«العفو العام»
ليبيا
باشاغا: يجب إجراء الانتخابات في موعدها لأن ليبيا في خطر
ليبيا
دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
رسميًا.. بايرن ميونخ ويوفنتوس يتأهلان إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قبل شراء المستعملة.. طرق كشف التلاعب في عداد المسافة بالسيارة