السعودية والإمارات تدعوان إلى استعادة الحكومة المدنية السلطة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 08:10 مساء
احتجاجات في العاصمة السودانية. (الإنترنت)

انضمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع الجيش السوداني، إلى الولايات المتحدة وبريطانيا،الأربعاء، في الدعوة إلى استعادة الحكومة المدنية السلطة في السودان.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الأميركية: «ندعو إلى إعادة السلطات بشكل كامل وفوري للحكومة والمؤسسات الانتقالية التي يقودها مدنيون» في السودان، وفق «فرانس برس».

جدَّد مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمنطقة «القرن الأفريقي»، أمس الثلاثاء، دعوة واشنطن لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، لـ«إعادة الحكومة وإطلاق جميع المدنيين المحتجزين في إطار الانقلاب العسكري».

ونقلت وكالة «رويترز» عن جيفري فيلتمان قوله للصحفيين إن «كلا الجانبين، المدني والعسكري، أظهرا ضبطًا للنفس في الاحتجاجات يوم السبت الماضي، ما كان مؤشرًا على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معًا لإيجاد طريقة للعودة إلى مرحلة انتقالية تشمل كلًّا من العسكريين والمدنيين».

تمسك حمدوك بشرطين 
وأعلن الناطق باسم رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، تمسك حمدوك بشرطين قبل أي حوار للتوصل لتسوية الأزمة التي يعيشها السودان.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق قوله عبر «فيسبوك»، إن «حمدوك متمسك بإطلاق جميع المعتقلين، وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة».

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، لوكالة «رويترز» إن «الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسًا للوزراء». ونفت المصادر تقريرًا ذكر أن حمدوك وافق على عودته لرئاسة الحكومة.

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