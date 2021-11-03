غارة إسرائيلية جديدة تستهدف ريف دمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 04:05 مساء
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي جنوب دمشق. (أ ف ب)

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية في أربعة أيام منطقة في ريف دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات. وقال مصدر عسكري أوردت كلامه الوكالة الرسمية السورية: «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفًا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية»، وفق «فرانس برس».

-  57 قتيلا جراء غارات إسرائيلية هي الأكثر دموية في سورية
-  غارات إسرائيلية على مواقع قرب دمشق وحمص

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان «تتواجد في المنطقة مستودعات للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات التابعة لإيران ومقرات للفرقة الرابعة ومواقع للميليشيات، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة».

صواريخ إسرائيلية
والسبت، قُتل خمسة مقاتلين في صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق بحسب المرصد.

وتستهدف القوات الإسرائيلية بانتظام مواقع في سورية. وقُتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق في 14 أكتوبر الماضي في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضًا مطار التيفور ومحيطه وفق المرصد.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
«فيسبوك» يوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه
علوم وتكنولوجيا
مفوضة حقوق الإنسان: «وحشية قصوى» تطغى على النزاع في تيغراي
دولى
الفلسطينية بانه تطلق أغنية «مجنونة» باللهجة المصرية (فيديو)
ثقافة وفن
فوز الجمهوري يونغكين بانتخابات حاكم ولاية فرجينيا
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
رونالدو يعيد إنجاز فان نيستلروي الغائب منذ 18 عاما مع مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
دبلوماسي أميركي سابق يبدأ «مهمة إنسانية» في بورما
دولى
إبراهيموفيتش يعود إلى منتخب السويد بعمر الـ40
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
أحزاب ليبية تستعد لتوقيع ميثاق شرف خلال مؤتمر في طرابلس السبت المقبل
ليبيا
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
10 أندية وخلاف الملاعب وغياب الضمانات تفسد اجتماع اتحاد الكرة وتجبره على تأجيل ...
رياضة محلية
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الزنك قد يكون مفيدا في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية