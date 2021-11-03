غارة إسرائيلية جديدة تستهدف ريف دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لقصف إسرائيلي جنوب دمشق. (أ ف ب)

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية في أربعة أيام منطقة في ريف دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات. وقال مصدر عسكري أوردت كلامه الوكالة الرسمية السورية: «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفًا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، مما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية»، وفق «فرانس برس».

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وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان «تتواجد في المنطقة مستودعات للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات التابعة لإيران ومقرات للفرقة الرابعة ومواقع للميليشيات، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة».

صواريخ إسرائيلية

والسبت، قُتل خمسة مقاتلين في صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق بحسب المرصد.

وتستهدف القوات الإسرائيلية بانتظام مواقع في سورية. وقُتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق في 14 أكتوبر الماضي في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضًا مطار التيفور ومحيطه وفق المرصد.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.