تونس تكتشف نفقا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 03:58 مساء
منزل السفير الفرنسي في تونس. (الإنترنت)

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، إنّ تونس اكتشفت نفقًا قرب مقر إقامة السفير الفرنسي، يبدأ من منزل يتردد عليه شخص معروف بالتطرف، وإن الوحدة المختصة بمكافحة الإرهاب بدأت تحقيقاتها في الأمر.

ويقول دبلوماسيون غربيون إنّ قوات الأمن التونسية أحبطت معظم مؤامرات المتطرفين في السنوات الأخيرة، وأصبحت أفضل من ذي قبل في الاستجابة لما يقع من أحداث، بحسب «رويترز».

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وكان آخر هجوم كبير يقع في تونس في 2015 عندما قتل مسلحون عشرات في هجومين منفصلين على متحف بالعاصمة التونسية ومنتجع ساحلي في سوسة.

ويقع مقر السفير الفرنسي في مجمع سكني يحيط به سور في ضاحية المرسى.

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